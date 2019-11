Løftet seg til sølvmedalje: - Har all grunn til å være fornøyd med egen innsats

Nyheter

Spydeberg Atletene og Norges vektløfterforbund arrangerte i helga Norgesmesterskap i vektløfting for klubblag.

Hitra Vektløfterklubbs fire utøvere har trent målrettet mot mesterskapet i ca. seks uker etter at de klarte å kvalifisere seg til NM for lag med 4. plass i den landsomfattende serien for juniorløftere.

Klubben opplyser via sin hjemmeside at helgas NM for juniorlag endte med sølvmedalje og at hitterværingene kun var få poeng unna å bli norgesmestere.

Mikal og Stefan

Første utøver i aksjon på lørdag for Hitra Vektløfterklubb var Mikal Akset i pulje seks. Mikal løftet en serie i rykk på 90-95-100, og satte ny pers i rykk med fem kg. I støt startet det med underkjent 1. løft på 115 kg, men etter det lyktes han veldig godt 115-118 kg og satte også ny pers i støt med tre kg.

Neste løfter fra vektløfterklubben i samme pulje var Stefan Paulsen. Stefan startet godt og stødig med 90 kg i rykk og fulgte opp med 95 som er tangering i rykk. Han prøvde seg på 97 kg i siste forsøk men det ble ikke godkjent. I støt fikk han også to godkjente løft, med en serie på 108-113-116, det siste ble underkjent. Stefan ble da stående igjen med 95 kg i rykk og 113 kg i støt, en forbedret rekord i støt med tre kg.

Kim Aleksander og Remy

I pulje sju stilte laget to andre utøvere.

Kim Aleksander Kvernø løftet veldig godt og fikk seks godkjente løft. I rykk fikk han en serie på 80-84-86 og i støt ble det 100-104-108. Han ble da stående igjen med 86 i rykk og 106 kg i rykk, noe som er årsbeste i begge øvelsene.

På dette tidspunktet og før siste løfter skulle på platten øynet vektløfterklubben en god sjanse på medalje, kampen stod om sølv eller bronse.

Remy Heggvik Aune satset offensivt i begge øvelsene. I rykk løftet han en serie på 90-95-98, det siste ble underkjent. I støt fikk han også to godkjente løft, med en serie på 113-117-120. Forsøket på 117 kg ble ikke godkjent, men han gikk likevel opp til 120 kg i 3. løftet. Dette ble godkjent løft og dermed ny pers i støt med fem kg.

Klubben oppsummerer at alle fire løfterne har all grunn til å være fornøyd med egen innsats og særlig når det til slutt ble belønnet med 2. plass og sølvmedalje i konkurransen. Løfterne ble coachet av Runar Klungervik.