Vi mobilscroller lengden av 1,5 fotballbane - hver dag

En ny europeisk undersøkelse om scrolling på telefonen viser at vi scroller lengden av 1,5 fotballbane hver dag. Det viser seg imidlertid at flertallet scroller uten mål og mening.

Det er mobilselskapet OnePlus som har gjennomført undersøkelsen for å finne ut av Europas scrolle-trender. Funnene viser blant annet at snittiden en europeer bruker på scrolling er 62 minutter per dag, noe som tilsvarer 180 meter med finger- og tommelarbeid. De mest ekstreme scroller opp mot 700 meter per dag, skriver OnePlus i en pressemelding. Kvinner (66 min per dag) scroller mer enn menn (57 min per dag).

Facebook er scrolle-kongen

Halvparten i undersøkelsen svarer at Facebook er appen det brukes mest scrolletid på hver dag. På de neste pallplassene finner vi Instagram (27 prosent) og nyhetsapper (23 prosent). Likevel svarer 6 av 10 at de ikke scroller for å finne noe spesifikt. Undersøkelsen viser tydelig at kvinner bruker mer tid enn menn på å scrolle gjennom Facebook og Instagram, mens det er motsatt for YouTube og nyhetsapper.

Pekefingeren slår tommelfingeren

Overraskende for mange er nok at pekefingeren (50 prosent) er den mest brukte fingeren for scrolling. 35 prosent svarer at de bruker tommelen hyppigst.

En ekstra kuriosa rundt dette spørsmålet er at hele fem prosent svarer at de bruker noe annet enn tommel og fingere for å scrolle. La oss ikke spekulere i hva det kan bety...

Do-scrolling er populært

Europeere elsker å multi-taske mens de scroller. Hele 45 prosent scroller på telefonen mens de ser på TV, 18 prosent mens de spiser et måltid, og hele 25 prosent mens de sitter på do. Kvinner viser seg å scrolle oftere enn menn mens de ser på TV, mens det muligens noe overraskende er motsatt når man sitter på do.

Det betyr ikke at all scrolling skjer på privaten. Så mye som hver femte europeer sier at de får unnagjort mesteparten av scrollingen mens de er på skolen eller på jobb.