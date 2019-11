Elin på bankett ved Stockholm for å hente dragrace-pokalen

Nyheter

Det aller siste løpet ble avgjørende for om Elin Aarvik til slutt ville havne på andre eller tredjeplass i European Drag Racing Series. Hun kjempet mot Mats Arntzen Wanvik fra Trondheim og kun syv poeng skilte mellom andre og tredjeplassen etter at siste løp for sesongen ble avsluttet.

Elin Aarvik endte sammenlagt på andreplassen, og i helga var hun og Aarvik Dragrace Team på bankett i Bålsta utenfor Stockholm for å ta imot pokalen.

I løpet av sesongen har det blitt en førsteplass og to andreplasser. Elin Aarvik har også ligget som kval ener i to løp som regnet bort, oppsummerer Aarvik Dragrace Team.