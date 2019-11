Skal ha nye lukt-samtaler med Nutrimar

Nyheter

Luktproblemene ved Nutrimars fabrikk på Nordskaget er fortsatt et tilbakevendende tema, også for miljømyndighetene. I kveld (onsdag) er det invitert til et nytt folkemøte i grenda, som i lang tid har klaget på vond lukt fra produksjonen. Og til uka er det berammet et nytt møte mellom fabrikkledelsen og Fylkesmannen i Trøndelag .