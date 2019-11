Lyser ut fire politistillinger i Øyregionen

Nyheter

Politiet var i dag til stede i Frøya kommunestyre for å svare på spørsmål om oppholdsforbudet i vindkraftområdet. I den forbindelse ble det stilt spørsmål om ressurser og ressursbruk hos politiet. Et konkret eksempel om et nylig innbrudd hvor politiet ikke rykket ut, ble satt opp mot politiets inngripen i Nessadalen.