Jubilant byr på gratis voksentrim

Jubileums-styrken er navnet på det nye trimtilbudet som Hitra IL nå ønsker å få med sine medlemmer på. En gang i uka, hver tirsdag, kan lagets medlemmer møte på treningssenteret Trimfit, og gjøre øvelser som styrker kropp og helse. Aldersgrensa er satt til minimum 14 år.

Et puff

Lagets leder Randi Storsve Lundquist forteller at i forbindelse med 50-årsjubileet i april, ønsker Hitra IL å gjøre noe for sine medlemmer slik at de får et puff for å komme i gang med trening.

– Styret har vedtatt å sette i gang to tilbud, Jubileums-styrken og Jubileums-trimmen. Vi kommer i gang med Jubileums-styrken nå før jul. Hitra IL har inngått avtale med Trimfit, og sammen tilbyr vi våre medlemmer gratis trening en gang i uka. Både idrettslaget og Trimfit stiller med veileder slik at det er lettere å komme i gang med de forskjellige øvelsene som gir både økt styrke og utholdenhet, informerer Storsve Lundquist.

Hitra IL har observert at det for mange er et stort steg å komme seg over dørstokken for å gjøre trimøvelser som kroppen har så godt av. Inaktivitet og noen kilo for mye er et problem for mange.

Gjennom sin invitasjon om felles trim uten at det settes noe krav til den enkelte utover at han/hun møter opp, håper idrettslaget å gjøre dørstokkmila mye kortere.

Kanskje det er nå jeg skal komme i gang?

Lundquist er selv en av dem som trenger et puff.

– Jeg har en mann som er svært aktiv, men selv har jeg ikke kommet i gang med trening ennå. Kanskje det er nå jeg skal benytte sjansen til å komme i gang, sier hun.

Jubileums-styrken skal organiseres slik at den enkelt møter opp på Trimfit til oppsatt tidspunkt. Om det er noen som ikke er medlemmer av Hitra Idrettslag, kan de melde seg inn for en hundrelapp og dermed få tilgang til ukentlig trening fram til jubileet i april.

Når alle er klare, vil veilederne fra Trimfit og Hitra IL vise øvelser på de forskjellige apparatene. Her er det mulighet for å trene både utholdenhet og styrke. Etter en rask gjennomgang, er det bare for deltakerne å sette i gang på egen hånd.

– Veilederne vil være til stede hele timen, så her skal alle følge trygge på at de får god trim i sosial omgang med andre, forsikrer Lundquist.

Mer trim på gang

Etter jul vil Hitra IL sette i gang nok et trimtilbud – Jubileumstrimmen. Da lokker idrettslaget med en premie på kr 10.000 til en av deltakerne.

– Hver søndag kl. 11 inviterer vi til trim med start fra Blåskogstien. Om du vil gå, løpe, sykle eller gå på ski når snøen kommer, er opp til den enkelte. Alle som møter opp, får navnet på et lodd som legges i kasse. Under jubileumsfesten trekker vi ut en av trimmerne som vil få en store pengepremie. Jo flere ganger du har deltatt på trimmen, jo større sjanse har du for å vinne, forklarer Lundquist, svært godt fornøyd med de nye tilbudene som idrettslaget drar i gang i jubileumsåret.

Dugnadsinnsats

En av årsakene til at idrettslaget kan ta på seg spanderbuksene, er innsatsen medlemmene gjorde under Toppidrettsveka. Dugnadsinnsatsen, som ga til et svært vellykket arrangement vist på direktesendt TV, ført til at et større beløp kunne settes inn på HIL sin konto i etterkant.

– Nå får medlemmene betalt tilbake både gjennom bedre fysisk form og mulighet til å vinne 10.000 kroner. Det må være en god deal, mener HIL sin leder Randi Storsve Lundquist.