Klarer de å sette ny rekord i det som kan bli det siste året med vennskapelig rivalisering?

Nyheter

Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon «Krafttak mot kreft» er allerede kommet godt i gang på Hitra og Frøya.

I fjor klarte russen ved Guri Kunna videregående skole, skolested Frøya og Hitra, å samle inn til sammen over en million kroner til kreftsaken. Målet er å slå den imponerte summen i år.

Siste året med vennskapelig rivalisering?

Det er ikke tvil om at den vennskapelige konkurransen mellom skolestedene gir økt motivasjon blant russen og bidrar til at folk gir mer penger til innsamlingsaksjonen, sier aksjonskomiteen på Hitra bestående av Sara Hammerhaug Selvåg, Jorid Selvåg, Damian Klaman, Benedicte Valvåg og Frida Berget.

I fjor ble det samlet inn 416.634 kroner på Hitra og 590.222 kroner på Frøya til Krafttak mot kreft.

- Målet vårt er å gjøre det enda bedre enn hitrarussen i fjor, og slå Frøya, sier Frida Berget.

- Det skal i alle fall ikke bli oss på Hitra som må hoppe i sjøen i mars, legger Damian Klaman til og sier at det er smått utrolig at 10 000 øyværinger bidro med over en million kroner til Kreftforeningens aksjon i fjor.

- Det hadde vært moro å slå sammenlagt rekorden på over en million kroner. Fra neste skoleår blir studiespesialisering ved Guri Kunna slått sammen. Dette er det siste året med rødruss på begge øyene og trolig det siste året med denne vennskapelige rivaliseringen i anledning Krafttak mot kreft, sier lederen for aksjonskomiteen på Hitra, Jorid Selvåg.

Trenger bøssebærere

Den lokale aksjonskomiteen på Hitra forteller at de trenger flere bøssebærere.

- Folk tror det bare er russen som går med bøsser under Krafttak mot kreft, men slik er det ikke. Det er russen som står for organiseringen av innsamlingsaksjonen lokalt, men vi trenger hjelp fra så mange som mulig til å dekke opp Hitra med bøsser, torsdag 5.mars, forteller Berget.

Det er 40 personer som har meldt seg som bøssebærere på Hitra så langt, men det er ikke nok. Kreftforeningen har estimert at det trengs omtrent 100 bøssebærere for å dekke opp hver av øyene. Til tross for at det kom inn rekordbeløp på Hitra og Frøya, ble det for lite bøssebærere i fjor.

- Det er de som tenker at de heller skal gi penger enn å gå med bøsse, men i gjennomsnitt kommer det inn 1300,- per bøsse på Hitra. Melder man seg som bøssebærer får man i høyeste grad bidratt til denne viktige saken, sier aksjonskomiteen på Hitra.

- Vi ønsker at flest mulig melder sin interesse så snart som mulig da fristen for å bestille bøsser er 1. februar. Det er mulig å melde seg som bøssebærere fram til slutten av februar, men meld dere gjerne på allerede nå. Finner du ut at det ikke passer likevel, kan du alltids melde deg av igjen, legger Selvåg til.

Også på Frøya ønsker russen at flere bøssebærere melder seg, forteller leder for aksjonskomiteen på Frøya, Maria Dyhre.

- Vi på Frøya har planlagt å gå med bøssene torsdag 5. mars, vi ønsker oss også mange flere bøssebærere både elever ved skolen og andre privatpersoner. Vi håper at folk er villige til å ofre to timer av sin dag til å hjelpe oss å kjempe for en god sak.

For å melde seg som bøssebærer gjør man følgende:

Send SMS til nummer 2277. Merk meldingen med BØSSE etterfulgt av: 461048 (aksjonsnummeret på Hitra) eller 461039 (aksjonsnummeret på Frøya), og ditt fulle navn.

Arrangerer Barnas dag

Førstkommende lørdag arrangerer Frøyarussen Barnas Dag til inntekt for Krafttak mot kreft.

- I år som i fjor arrangerer vi en dag der barna selv bestemmer. Vi har åpen basishall der bara kan leke som de vil, ansiktsmaling og kino i amfiet, der vi viser tre filmer. Vi har skaffet et lite hoppeslott for de minste barna og morsomme små aktivisere som sekkeløp og potetløp. Det blir også lykkehjul med premier og gratis frukt, kake og drikke til bara. Mens barna leker, kan de voksne kose deg med kaffe og kaker. Alle pengene går så klart til Kreftforeningen, sier Maria Dyhre.

Årets tema

Siden de første bøssebærerne gikk fra dør til dør i 2006 er det blitt samlet inn over 340 millioner kroner til kreftsaken gjennom Krafttak mot kreft. Hvert år løftes det fram et tema som Kreftforeningen ønsker å sette økt fokus på.

- Penger fra årets innsamling skal bidra til videre forskning på kreftformer som få overlever. Kreftforskningen har kommet langt og det er langt flere som overlever i dag enn for noen tiår tilbake. Så mange som 3 av 4 som overlever kreft i Norge i dag, men i tillegg har du de mer sjeldne kreftformene som bare 1 av 10 overlever, forteller aksjonskomiteen på Hitra.

Ungdommene forteller at de har sagt ja til å være med å organisere den lokale innsamlingen fordi dette er en viktig sak som berører dem alle.

- De fleste av oss kjenner noen som er eller har blitt rammet av kreft, eller har dødd av sykdommen. Saken står oss nært, den kan ramme oss selv eller noen i vår nære krets i framtiden.

- Jeg hadde uflaks og trakk Svarteper Ingunn Yttersian hadde aldri vært noe særlig syk, alltid tatt vare på helsa og levd sunt. Så fikk hun sjokkbeskjeden:

Allerede kommet inn penger gjennom den digitale innsamlingen

Russen ved Guri Kunna videregående skole, skolested Frøya og Hitra, har opprettet hver sin digitale innsamling og der er det mulig å gi bidrag fram til 15. mars. Hitra har satt seg som mål å samle inn 550.000 kroner. Frøyas målsetting er 500.000 kroner.

Her kan du gi penger til eller følge Frøyas digitale innsamling (ekstern lenke).

Her kan du gi penger til eller følge Hitras digitale innsamling (ekstern lenke).

- På under en måned har det kommet inn over 7000 kroner fra privatpersoner via den digitale innsamlingen vår. Vi kommer etter hvert til å kontakte lokale bedrifter for bidrag fra dem, sier Jorid Selvåg avslutningsvis.