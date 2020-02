Nyheter

Søndag blir det festgudstjeneste i Dolm kirke med påfølgende kirkekaffe på låven.

Dolm kirke er en av de eldste bygningene som er i bruk på Trøndelagskysten. Søndag inviterer sokneprest Birgith Østnes til festgudstjeneste i Dolm kirke, og Dolm kirkeforening inviterer til kirkekaffe på låven.

Dolm var i sin tid sentrum for prestegjeldet Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord, og Dolm kirke var hovedkirken. Soknepresten og hans familie bodde der, og folk måtte dra til Dolm for å oppsøke presten og reise til gudstjeneste.

Gudstjenesten på søndag er 5. søndag i Åpenbaringstiden. I gamle dager også kalt Kyndelsmesse.

Hva er så Åpenbaringstiden? Jo, det er denne tiden vi får slå følge med Jesus og får oppleve at han gjør forskjellige undre. Han åpenbarer eller viser for menneskene da, og oss i dag, hvem han er – at han er Guds Sønn.

Denne søndagen hører vi om at Jesus helbreder og tilgir. Dette var det tredje under Jesus gjorde i tjenesten sin. Historien om de fire vennene som firte ned kameraten som var lam ned gjennom taket for at Jesus skulle gjøre han frisk. Det var nemlig så fullt foran inngangen at de ikke hadde sjans å komme inn den vanlige veien gjennom døren. Snarrådige som de var gikk de opp på taket – der var det åpent rett ned i rommet der Jesus var. (I Israel på den tiden var alle hustak flate, med mulighet for å åpne opp.)

Jesus ikke bare gjør denne ungdommen frisk, nei han tilgir han også syndene. Noe som ergrer de skriftlærde og fariseerne. Bare Gud kan tilgi synd, sier de. Så de mener Jesus driver blasfemi. Da sier Jesus at han er Guds Sønn og kan tilgi synd.

Kom i kirka på Dolm på søndag, så skal du få høre mer om denne historien. Det er mye spennende som står i Bibelen.

I tillegg blir det mye felles sang av kjente og kjære salmer. Det nye menighetsrådet Hitra og Fillan menighetsråd skal presenteres og vår nye diakonimedarbeider skal fremstilles for menigheten. Koret Fidelis skal synge og det blir nattverd.

Velkommen til gudstjenesten. Det blir kirkekaffe på låven etter gudstjenesten. Det er det Dolm kirkeforening som har ansvaret for. Vi får høre mer om historien til Dolm av Svein Bertil Sæther, mens ordfører Ole Laurits Haugen vil gi oss noen tanker om veien videre for Dolm.

Av Birgith Østnes