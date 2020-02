Tar over ledelsen av lokalavisa

Nyheter

Det er første gang lokalavisa overlater reportasjeleder-ansvaret til andre. Mandag hadde Bjørn Rønningen, redaktør i lokalavisa, møte med de syv elevene ved Guri Kunna VGS som utgjør den nye reportasjeleder-gruppa.

- Antakelig, og forhåpentligvis, blir innholdet nokså annerledes enn om jeg hadde hatt reportasjeansvaret, sier redaktøren. Hitra-Frøya ansatte i høst en egen journalist som bare lager innhold for unge voksne i aldersgruppen 18-40. Nå overlater avisa hele reportasjelederansvaret til ungdommer en ukes tid.

- Dette syns jeg er veldig spennende, og jeg gleder meg til å se hva slags ideer og fokus ungdommene kommer opp med, forteller Bjørn. Han forklarer videre at ungdommene har fire journalister de skal få disponere fritt til akkurat det ungdommene syns er viktig.





Unge voksne: På temasida www.hitra-froya.no/tema/Unge_voksne/ har vi samlet alle våre reportasjer om og for unge voksne





- Kult å påvirke

Inne i klasserommet har reportasjeledergruppa samlet seg, og man merker en iver etter å komme i gang. Ungdommene og redaktøren har en god dialog med spørsmål som går begge veier.

- Det er kult å være med å påvirke. Det å gjøre en forskjell for oss ungdommer er også kult, sier Remy Heggvik Aune.

Bjørn forklarer at det av og til kan være vanskelig for avisredaksjonen å vite hva unge voksne er opptatt av. Derfor tok han grep og kontakta VGS for å få hjelp fra de som selv er i målgruppa.

- Hva dere er opptatt av, vet dere best, sier Bjørn.

Det planlegges et nytt redaksjonsmøte i slutten av denne uka, sånn at ungdommene har noen dager til å idemyldre. På redaksjonsmøte skal ungdommene komme med ideene sine over hva neste ukes avis skal handle om. Deretter skal avisas fast ansatte journalister ut på oppdrag fra den nye reportasjeleder-gruppa.

En spent redaktør

Det er en spent redaktør som nå ha lagt et stor ansvar i ungdommenes hender. Med 12 000 lesere av lokalavisas kanaler har ungdommene stor makt til å påvirke. Noe de syns selv er utrolig kult.

Hvordan avisen og innholdet blir neste uke får man bare vente og se. Redaktøren avslutter med en takk til både skole og elever.

- Jeg er spent på hvilket utrykk vi får se, men jeg er overbevist om at det blir bra. Jeg vil gi en stor takk til skolen og klassens som lar oss få bruke av kompetansen til disse sju elevene.