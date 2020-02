Trengsel ved brannalarm, gymsal uten varme, rom med dårlig lyddemping og behov for mer plass. Ber om hasteavklaring

Nyheter

Skolesjefen og rådmannen ber politikerne raskt ta stilling til ønsket og behovet for mer plass til elevene ved Frøya ungdomsskole. En såkalt funksjonsanalyse av de leide lokalene i gamle Frøya videregående skole, peker på flere behov for tilpassinger for å gjøre disse lokalene best mulig for elever og lærere.