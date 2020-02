Nyheter

Lars Peder Hammerstad (Sp), leder i Utvalg for helse og omsorg i Hitra kommune, orienterte kommunestyret sist torsdag om at det fra mai vil bli opprettet en høresentral/poliklinikk for øre, nese- og hals på Orkdal sykehus. Der vil det bli ansatt tre audiografer og en lege.

I et brev til utvalget skriver St.Olavs hospital at en av audiografene vil komme til Hitra to dager i måneden. Tilbudet vil bli evaluert etter hvert.

St.Olavs kommer snart til Fillan på befaring i lokalene til Hitra kommune.