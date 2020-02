Misfornøyd med justisministerens og politimesterens forklaringer

Nyheter

Hitra-ordfører Ole Haugen er svært lite fornøyd med svarene fra politimesteren og justisministeren etter at han sammen med Frøyaordfører Kristin Strømskag Frøya signerte 6. januar et brev til som gikk til Justisdepartementet og statsråd Jøran Kallmyr samt Trøndelag Politidistrikt ved politimester Nils Kristian Moe. Ordførerne uttrykte i felleskap sterk bekymring for det de mener er en sentralisering av politiressurser på bekostning av områder som for eksempel øyregionen Hitra og Frøya.