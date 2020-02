Hitrakongen ble avduket av finner Hilde

Nyheter





I 2001 fant Hilde Mellemsæther en sjakkbrikke av hvalrosstann i fjæra på Innhitra.

Lørdag ettermiddag ble en stor kopi av originalen, skåret ut i eik, avduket på Hitratorget i Fillan.

Det var Arve Ulrik Fjeldberg som for noen år siden tok initiativ til å få laget kopien. Politikerne syntes det var en god idé og bevilget penger. Allerede i fjor var den ferdig, og skulle egentlig settes opp i Fillan fritidspark i dyet. Men til slutt ble det bestemt at den skulle stå på Hitratorget.

- Dette er nesten en verdenssensasjon. Det er nesten den største sjakkbrikken som noen ganger er laget. Da Hilde fant sjakkbrikken for nesten 20 år siden hadde den ligget og rullet i fjæra i 800 år. Da ville den opp. Det var jo helt konge. Og han ble umiddelbart døpt Hitrakongen. Den havnet på Vitenskapsmuseet. Vi ville ha den hit og sette den i et glassmontér, men det får vi ikke lov til, sa Fjeldberg før Mellemsæther avduket statuen.

Kan være verdt millioner

Ordfører Ole Haugen leste opp fra en e-post fra en kvinne som han beskriver en kjent sjakk-kjenner. Hun hadde fått med seg at det er laget en kopi av sjakkbrikken, og sammenligner den med Lewis-brikkene som ble funnet på Hebridene på 1800-tallet, og som sannsynligvis ble laget i Trondheim på 1100-tallet.

- Hun skriver at en Lewis-brikke som ble kjøpt av en samler i Edinburgh i 1963 ble lagret i en skuff til han la den ut for salg hos Sothebys og 735.000 pund for den. Det tilsvarer 9,5 millioner norske kroner. Så jeg vet ikke om du angrer deg nå Hilde?

- Jo, jeg gjøre egentlig det nå, sier hun og ler.

- Takk for at du fant den, og takk for initiativet til å lage en kopi av sjakkbrikken, sa Haugen.