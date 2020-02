- Det ble et sterkt og følelsesmessig øyeblikk da jeg forsto at vi hadde klart å gjennomføre

Nyheter

Hitterværingen Thomas Heggvik (33) deltok for første gang i verdens største langdistanse sledehundløp i år. Femundløpet med start- og målgang i bergstaden Røros har blitt arrangert hver vinter siden 1990, og er kjent for å være svært krevende.

Det ble det også for Heggvik og hundene hans.