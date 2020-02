Åpner kirka for festivalkonsert med to kjente brødre

Nyheter





Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug skriver i en pressemelding årets arrangement starter med et pang-arrangement i Sletta Kirke. Mange festivalpublikum har etterlyst kirkekonserten som en strålende åpning på festivalen. Men festivalledelsen har tidligere har valgt å droppe denne aktiviteten, på grunn av sviktende publikumsinteresse, og stor konkurranse fra kulturhus og andre begivenheter i regionen. Det ga for stort underskudd.

«Men nå prøver vi igjen å revitalisere de flotte konsertene i Sletta kirke. Vi starter onsdag 29/7. Og hvem skal vi høre? Bjarne Brøndbo og hans bror Thomas(de har begge i forskjellige sammenhenger gjestet Frøyafestivalen tidligere). De har to meget dyktige musikere med seg, så kanskje vi igjen får en magisk festivalåpning? Vi håber med denne åpning at vi får lagt den rette stemning for en lun og hyggelig familiefestival – for tre generasjoner», skriver Stenhaug.