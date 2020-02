Denne uka er alt fra sex til båltenning på timeplanen

Nyheter

I den nye rammeplanen for skoleverket er det nå mer enn noen gang fokus på livsmestring. Rett å slett lære seg å mestre selve livet. På grunn av dette har nå Fillan skole en hel uke med fokus på livsmestring og folkehelse. For vet ungdommene egentlig hva man trenger før man har sex? Og er det takhøyde for å være annerledes?