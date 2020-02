Filmprodusentene vil treffe innbyggerne

Nyheter

Nordisk film og Film in Norway som tidligere har stått bak storproduksjonene «den 12. mann» og «Kon-tiki», har valgt å legge innspillingen av sin nye bygdekomedie «Alle hater Johan» til Titran.

Nå ønsker filmprodusentene å møte innbyggerne og inviterer til to folkemøter på Frøya denne uka. Det blir holdt et folkemøte i kveld, onsdag 12. februar, ved grendahuset på Titran og et nytt folkemøte torsdag 13. februar på Hotell Frøya, Sistranda.

De har tidligere holdt audition lokalt, og over 80 barn og ungdommer møtte opp på Frøya kultur- og kompetansesenter i håp om å få en rolle i "Alle hater Johan" i november. Det kan du lese nærmere om her:

«Alle hater Johan» er den Oscar-nominerte regissøren Hallvar Witzøs spillefilmdebut. Manuset er det Erlend Loe som har skrevet. Filminnspillingen på Titran vil foregå etter påske, og det er ventet at filmen får premiere i 2021.