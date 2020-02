Michelin-vinnerne henter mat fra Øyregionen

Nyheter

Speilsalen på nyrenoverte Britannia Hotel ble i dag tildelt sin første Michelin-stjerne under utdelingen for de nordiske landene i Olavshallen i Trondheim. Og på menyen står mat blant annet fra Øyregionen.

- En drøm har gått i oppfyllelse, sier Christopher Davidsen om både Michelin-suksessen og oppgaven med å lage nye Speilsalen. - Jeg er veldig stolt over teamet mitt og det vi har prestert på under ett år. Det er også veldig gledelig å se at enda flere norske restauranter nå får velfortjent heder og omtale fra guiden, sier han i en pressemelding.

Guide Michelin Den første Michelin-guiden kom i 1900, den ble produsert på initiativ av dekkprodusenten Michelin og formålet var å vise bilister rundt på veiene, med informasjon om overnattings- og spisesteder og servicestasjoner, og dermed gjøre det lettere å bruke bilen som transportmiddel.

I 1926 innførte de en stjerne for å markere at maten på et sted var særlig god. To og tre stjerner kom til i årene etterpå.

I dag betyr én stjerne at det er en «eksepsjonelt bra restaurant i sin kategori», to stjerner betyr at den er «verdt en omvei», mens tre stjerner at restauranten er «verdt en reise i seg selv».

Restaurantene besøkes av anonyme inspektører en eller flere ganger over en periode på flere måneder. Inspektørene har ofte utdannelse og erfaring fra restaurant- eller hotellskoler.

I 2015 kom historiens første nordiske Michelin-guide: «Guide Michelin Nordic Countries».

I år er den aller første gangen at det skal deles ut Michelinstjerner til nordiske topprestauranter her i Norge. Valget har falt på Trondheim, som blir sett på som Norges kulinariske hovedstad.

Hotellet er fortsatt inne i sitt første driftsår.

- Michelin-stjernen kommer på toppen av en rekke fantastiske omtaler i nasjonal og internasjonal presse, for så vel maten, som hotellet, siden gjenåpningen i april 2019. Vi er utrolig glade og stolte, sier Britannias hotelldirektør, Mikael Forselius.

Lokalavisa Hitra-Frøya fikk en bitteliten kommentar fra den lykkelige direktøren, som i kveld er vertskap for den offisielle Michelin-middagen på Britannia Hotel. Hotellets kokker bruker nemlig mat fra Øyregionen for å komponere sin stjerne-vinnende meny.

- Vi bruker kamskjell fra Hitra, sier Forselius til lokalavisa mandag kveld.

Trondheim-ordfører Rita Ottervik var blant gjestene som slapp jubelen løs da Speilsalen fikk sin Michelin-stjerne:

- Dette betyr veldig mye for Trondheim. Vi har nå enda flere Michelin-restauranter. Dette bidrar sterkt til å sette Trondheim på kartet som matby nasjonalt og internasjonalt. Vi er veldig stolte! Vi har i Trondheim og Trøndelag sterke matmiljø som har blitt bygd opp over tid med restauranter og råvarer i verdensklasse, sier ordfører Rita Ottervik i pressemeldinga.