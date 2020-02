Nyheter

Bostyrer har nå fått litt mer oversikt i Lerow-boet, etter at firmaet gikk konkurs i forrige uke. Lerow har leasing-avtaler på flere av sine fem båter, og bostyrer Ronald Eriksen Brevik sa i forrige uke at det skulle vurderes om båtene skulle selges av boet, eller om pantehaver Danske bank skulle ta over båtene.