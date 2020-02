Nyheter

FosenNamsos Sjø meldte om forsinkelse for avgangen klokka 13:30 fra Dyrøya og ut i Øyrekka (rute 820). Årsaken er at det har oppstått en kjølevannslekkasje som må utbedres. Det er "Frøyfart" som for tida trafikkerer ruta.

Klokka 14 melder rederiet at båten har startet på ruta, om enn noe forsinket.

- Avgang fra Dyrøy ble noe forsinket og vil vedvare til ankomst Sørburøy. Normal trafikk i fra Sørburøy kl 14:50, melder FosenNamsos Sjø.