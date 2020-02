Skal spille på det som blir omtalt blant Europas beste og mest eksotiske festivaler

Nyheter

Anders Jektvik har blitt sluppet som artistnavn til årets Trænafestival. Det forteller den nytilsatte festivalsjefen, Martin Rugelsjøen Lie. Rugelsjøen Lie som kommer fra Trondheim er selv stor Jektvik-fan og forteller til lokalavisa at det skal bli veldig gøy å endelig få høre ham på Trænafestivalen.

"En visesanger, låtskriver og gitarist av dette kaliberet gleder vi oss enormt til å ta imot langt te havs i juli! Se det for dere! Sittende i armkroken til festivalflørten, dansende på plena eller bare i ren eufori foran scena! Dette blir nydelig uansett hvor du er", skriver festivalen på sin Facebook-side.

Den britiske avisa The Guardian kåret for noen år siden Trænafestivalen til en av Europas beste festivaler. Den har også blitt omtalt som en av de mest eksotiske. Træna er en liten øy i havgapet på Helgelandskysten, og her har en rekke kjente norske og internasjonale artister opptrådt i fantastiske omgivelser. Særlig kjent er grotta Kirkhelleren, et av konsertstedene under festivalen.

Jektvik blir å gjøre to konserter under årets Trænafestival. En intimkonsert i kirka og en større konsert på festivalområdet, forteller Rugelsjøen Lie. En annen hitterværing, Margaret Berger, opptrådte under Trænafestivalen i 2013.

Årets festival arrangeres 9. til 11. juli.