Åpne flammer ved nedlagt oppdrettsanlegg

Nyheter

Det ble lørdag ettermiddag meldt om brann med åpne flammer ved et nedlagt fiskeoppdrettsanlegg på Frøya.

- Det skal ikke være fare for spredning, fortalte politiets operasjonsleder kl. 15:25. Anlegget ligger ved sjøkanten på Titran og brannvesenet, ambulanse og politiet rykket ut.

- Det kan se ut til at brannen har oppstått inne i en stor hall. Det er ikke meldt om noen personskader, sier vakthavende ved Trøndelag Brann og redningstjenestet til lokalavisa Hitra-Frøya ved 16-tida. Da meldte brannvesenet at de hadde kontroll på brannen og anså den for slukket.

Har du bilder? Send kodeord HF TIPS til 2399 eller til post@hitra-froya.no

Ca kl. 16:30 bekrefter også politiet at brannen er slukket.

- Brannvesenet blir på stedet og etterslokker, forteller politiets operasjonsleder.