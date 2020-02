Nå er det bestemt når passkiosken stenger

Nyheter

Har du ønske om å ordne eller fornye pass her lokalt, må du skynde deg. For nå er det gjort kjent når passkiosken ved politikontoret på Fillan blir stengt.

- Fra og med 01.03.20 blir passkiosken ved Hitra lensmannskontor dessverre lagt ned. Det innebærer at nærmeste mulighet for passbestilling blir Orkdal lensmannskontor, varsler politiet på Hitra og Frøya.

Nedleggelsen er varslet lenge, men først nå er datoen kjent. Nedleggelsen har skapt reaksjoner politisk:

Passkiosken på Hitra har lenge stått på lista over passkiosker som etterhvert skal bort. Det har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet. Årsaken er de nye kravene til sikkerhet. Totalt legges ned 77 pass- og ID-kontorer over hele landet.

– Det er for enkelt å skaffe seg et pass på falskt grunnlag. Over 30 000 norske pass ble borte i fjor, og vi vet at disse kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme. Dette er ikke en situasjon vi kan leve med. Det er man også klar over internasjonalt. Med mindre vi gjør noe for å bedre sikkerheten, vil norske pass være utdatert om få år, uttalte daværende justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara.