Spent på prosessen fremover

Etter flere års planlegging for tilrettelegging av nye boligtomter i Fillan, ble det i fjor kjent at Hitra kommune hadde solgt det store boligfeltet Litjslokheia for 20,7 millioner kroner. I går formiddag ble det dermed offentliggjort en salgsstart på de 19 eneboligtomtene i det nye boligområdet.