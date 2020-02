Nyheter

Lokalavisa Hitra-Frøya har en egen journalist som bare lager innhold for unge voksne øyværinger. Sakene samler vi på temasida www.hitra-froya.no/tema/Unge_voksne/.

Her er det i øyeblikket 93 saker som lokalavisa har laget om og for unge voksne øyværinger. Ta en titt og se om du finner kjentfolk og/eller reportasjer som likevel er underholdende og nyttige for deg.