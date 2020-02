Det oransje klasserommet på sjøen

Nyheter

Skolebåten Fru Inger har nå vært i drift i sju år. Nesten like bred som den er lang, og med sitt oransje skrog vekker den oppsikt hvor enn den legger til kai. Siden dåpen i 2013 har fartøyet, foruten en periode i begynnelsen da det var utleid, vært et klasserom på sjøen for elever som går VG1 naturbruk og VG2 fiske og fangst og VG2 akvakultur ved Guri Kunna videregående.