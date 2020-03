Nyheter

W czwartek 5. marca 2020 maturzyści z Hitry i Frøyi organizują zbiórkę pieniędzy na walkę z nowotworami. Mieszkańcy Hitry i Frøyi zostaną odwiedzeni w domach przez maturzystów.

W tym roku akcja zbiórki zostanie podzielona na dwa dni. Zbiórka w Kvenværet i Helgebustad odbędzie się w środę 4. marca, w pozostałej części Hitry w czwartek 5. marca.

Akcja „Krafttak mot kreft” organizowana jest corocznie przez Kreftforeningen (Stowarzyszenie do Walki z Rakiem) w całym kraju i maturzyści są głównymi wolontariuszami zbiórki.

W tym roku fundusze przeznaczone będą na badania nad trudnymi przypadkami raka o statystycznie największej śmiertelności (rak płuc, rak trzustki) oraz na polepszenie usług opiekuńczych dla pacjentów i ich krewnych.

Maturzyści liczą na wsparcie lokalnej społeczności, w jednej z najważniejszych akcji w kraju.

On Thursday, March 5, 2020, high school graduates from Hitra and Frøya are organizing a fundraiser to fight cancer. Residents of Hitra and Frøya will be visited in their homes by high school graduates.

This year, the collection will be divided into two days. The fundraising in Kvenværet and Helgebustad will take place on Wednesday, March 4, and the rest of Hitra and Frøya on Thursday, March 5.

The "Krafttak mot kreft" campaign is organized annually by Kreftforeningen (Cancer Association) across the country and high school graduates are the main volunteers.

This year, funds will be allocated to research on difficult cases of cancer with statistically the highest mortality (lung cancer, pancreatic cancer) and to improve care services for patients and their relatives.

High school graduates count on the support of the local community in one of the most important actions in the country.

„Krafttak mot Kreft“ organizuojamas kiekvienais metais tam, kad surinktų pinigus vėžio tyrimams ir serganciujų gydymui. Kreftforeningen yra astakingi už organizavimą ir bendradarbiauja su Norvegijos Russ kad surinktu didžiają dalį pinigų. Šių metų labdaros pinigai skiriami vėžio formoms kurios turi aukštą mirštamumo skaičių, ir pacientų priežiūros paslaugų pagerinimui. Laikydamiesi tradicijų, Hitraruss ir Frøyaruss aplankys abidvi salas ir pabarbenti jums į duris tikėdamiesi padėti kovai prieš vėžį. Šiais metais, Hitraruss kelionė aplink salą bus padalinta į dvi dalis. Kvenvær ir Helgebustad bus aplankyti kovo 4. dieną, o likusi Hitros ir Frøya dalis bus aplankyta kovo 5. Dieną.