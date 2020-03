Femme og Fimm med vokal og fløyte i kulturhuset

Nyheter

Vokalgruppa Femme har startet øvingen frem mot to konserter denne måneden.

- Vi skal først ha en konsert neste helg på skolen i Meldal, der Anne Dorthe Øverland kommer fra. Så skal vi ha konsert i Frøya kultur og kompetansesenter 29. mars, sier Elin Karpinski Strandheim.

I tillegg til å fremføre a capella-låter skal de ha med seg fløytekvintetten Fimm Flautur, der Elins ektemann og tidligere kultursjef i Frøya kommune Maciej Karpinski spiller.

- Det er et artig konsert-konsept, som jeg ikke har vært borti på Frøya før. Vi er fem som synger uten komp, og de er fem som spiller fløyte uten komp. Vi skal ha ett nummer sammen, men de spiller sitt repertoar der de spiller popmusikk på fløyte. Og vi har vårt repertoar, det vi skal synge mye av det gamle repertoaret, men vi skal også synge låter som ingen har hørt før. Det blir både jazz og popmusikk. Og så skal vi selvfølgelig ha med NM-repertoaret, med blant annet en fantastisk bånsull fra Maren-spelet som er arrangert for oss. Vi er opptatt av å vise frem vår bredde, og det blir noe for en hver smak. Og så skal vi vise frem de nye mikrofonene våre, sier Elin.

- De nye mikrofonene?

- Ja. Vi er en vokalgruppe som har investert i veldig fine mikrofoner, sponset av lokalt næringsliv. Det er en en krevende form å synge en stemme i hver vår mikrofon, uten noe annet i tillegg. Vi brukte dem i NM, men nå gleder vi oss til å bruke dem for første gang på Frøya i en så stor konsert, sier hun. De andre fire i vokalgruppa er Elisabeth Antonsen Dyrø, Brit Hestnes Vie, Anne Dorthe Øverland og Toril Antonsen Aae.

Hun håper så mange som mulig finner turen til kulturhuset.

- Vi har et publikum som kjenner oss veldig godt. Men det er mange på Hitra og Frøya som kanskje aldri har hørt om oss. Jeg synes de bør benytte anledningen til å gå på en annerledes konsert.