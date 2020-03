Ber folk med lett forkjølelse utsette besøk på sykehjemmet og i Beinskardet

Nyheter

Frøya kommune har innført restriksjoner på pårørende og andres besøk på sykehjemmet og i bofellesskap. På samme måte som Hitra kommune følger nye råd fra Helsedirektoratet, ber også Frøya befolknigen om å ta særlige hensyn til de som bor i institusjoner. Frykten er at folk kan være bærere av korona-smitte uten at de er klar over det.