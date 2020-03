Stenger alle skoler, barnehager, treningssentre, frisørsalonger, kulturarrangementer og idrett

Nyheter

Alle landets skoler og barnehager stenges. Dette gjelder barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universiteter og høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.

Det var nyhetsbyrået NTB som først meldte dette og Regjeringen bekreftet dette i sin pressekonferanse kl. 14 torsdag.

Her ble også en rekke andre tiltak varslet fra og med i dag klokka 18 og i første omgang fram til 26. mars. Men Norge må være forberedet på at dette kan bli forlenget.

- Dette er de mest drastiske tilbakene vi har hatt i fredstid, sier statsminister Erna Solberg.

- Norge vil i de neste 14 dagene gå i et veldig lavt tempo, og det er ekstremt viktig at folk følger disse rådene. Vi tar nå et stort grep - vi trenger at alle stiller opp, sa Solberg på pressekonferansen.

Helseministeren sa at selv om skoler og barnehager er stengt, så må ledere av skoler og barnehager sørge et tilbud til personell fra helse- og omsorgssektoren, og andre som er definert som kritisk personell.

Det innføres også restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling, får heller ikke reise utenlands. Dette for å sikre at Norge har helsepersonell tilgjengelig. Dette gjelder både jobbreiser og fritidsreiser. Dette forbudet gjelder ut april, altså inkludert påska.

Folk vil oppleve at planlagte operasjoner blir utsatt for å kunne prioritere intensivbehandlinger, sier helseministeren.

Regjeringen legger ikke skjul på at de mange tiltakene vil føre til en annerledes hverdag for mange. Når skoler og barnehager stenger, påpeker statsministeren at barnepass IKKE må overlates til besteforeldre og andre i sårbare grupper.

Det er også fattet et vedtak om forbud mot og stenging av kulturarrangementer, idrettsarrangementer, treningssentre og virksomheter som tilbyr frisør, hudpleie, massasje, kroppspleie og tattovering.

Statsministeren og helseministeren understreker at det IKKE er noen grunn til å hamstre mat. Dagligvareforretninger skal få lov til å holde åpent som normalt. - Hamstring er usolidarisk med andre og helt unødvendig. Vi kommer ikke til å gå tomme. Nå skal vi vise den norske sinnsroen og gjøre dette til en felles dugnad, sier Solberg.

Transportsektoren skal gå som normalt, men folk oppfordres til å unngå offentlig transport for å holde avstand til andre mennesker.

Alle som kommer tilbake fra reiser utenfor Norden, skal i hjemmekarantene - uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Karantene etter utenlandsreiser har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Ikke besøk personer på helseinstitusjoner. Det innføres adgangskontroll ved helseinstitusjoner.

Alle svømmehaller, badeanlegg og lignende blir stengt.

Alle virksomheter innen restaurantbransjen, herunder barer, skal

Unngå å ta på hverandre, men ta vare på hverandre, er oppfordringen fra helsedirektøren. Målet med disse tiltakene er stoppe spredningen av koronaviruset.

Folkehelseinstituttet tror at opp til 2,2 millioner nordmenn kan bli smittet av coronaviruset.

– Mange av de smittede får milde eller ingen symptomer, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

