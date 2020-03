Stenger ned kafe-drifta

Nyheter

Kystekspressen stenger midlertidig kafeene ombord på fartøyene sine for å være med på å begrense spredning av korona-viruset. Det melder rederiet FosenNamsos Sjø nå torsdag kveld.

- Salong blir ikke fysisk avstengt og toaletter er fremdeles tilgjengelig. Vi har intensivert vask/desinfisering om bord i våre fartøy, med særlig fokus på kontaktflater, opplyser rederiet.

- Vi beklager de ulemper dette medfører for våre reisende, men ber om forståelse for at vi alle har et felles ansvar for å hindre smitte i denne spesielle situasjonen.