- Ikke dra på hytta nå!

Hitra kommune fraråder folk å dra på hytta nå om man er i korona-karantene.

"Hitra er en stor hyttekommune, men med en liten befolkning. Hitra kommune har ikke kapasitet til å bistå både våre egne innbyggere og hyttebefolkningen dersom de skulle bli syke."

Det skriver kommunen i en pressemelding fredag ettermiddag.

"Vi vil ikke ha kapasitet til å bistå deg dersom du er i karantene eller isolasjon på en av de mange hyttene i kommunen vår, og vi vil ikke ha ledige behandlingsplasser for å ta oss av deg dersom du blir syk. Derfor er det viktig at du oppholder deg hjemme, der du har ditt primære helsetilbud. Vi ønsker deg heller hjertelig velkommen tilbake til Hitra kommune når situasjonen er under kontroll," skriver kommunen.