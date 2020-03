Gustav gir hele 200.000 kroner til kreftaksjonen

Nyheter

Gustav Witzøe har ifølge Frøyarussens innsamlingsside i Krafttak mot kreft betalt inn hele 200.000 kroner til aksjonen.

- Det å se den gløden og engasjementet til Frøyarussen for Krafttak mot kreft er imponerende. I disse corona-tider er nestekjærlighet, omsorg og det at vi bryr oss særlig viktig, skriver han i tekstfeltet som følger gaven.

- Frøyarussen er våre fremtidige bautaer, de står på terskelen til studier og arbeidsliv og blir viktige bidragsytere til samfunnet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Den innsatsen de nå gjør for kreftsaken viser med all tydelighet hvilken ryggrad som er i disse ungdommene og at de er gode fanebærere for Frøya. Nesten alle kjenner noen som er berørt av kreft; enten i familie, venner, naboer eller andre bekjente, skriver Gustav Witzøe.

Krafttak mot kreft-innsamlinga avsluttes nå i helga. Frøyarussen har pr. lørdag kveld samlet inn 375.000 kroner og Hitrarussen 206.000 kroner. I tillegg kommer russeklassenes bidrag gjennom bøsseaksjonen.