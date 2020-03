Dyrlegen: Alle de smittede hundene har det bra

Nyheter

Som lokalavisa meldte sist uke, har det i følge dyrlege Martin Pearson med stor sannsynlighet brutt ut smittsom luftveisinfeksjon for hund på Hitra og Frøya. Da var tre hunder påvist smittet. I dag (mandag) har vi på nytt vært i kontakt med Pearson. Han forteller nå at totalt er fire hunder i Øyregionene smittet, men det er kun innenfor to hushold.