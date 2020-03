Menigheten må utsette populært treff

Nyheter

Pinsemenigheten har avlyst alle sine møter og sammenkomster i tiden før påske.

- Dette gjøres for å etterkomme oppfordringene fra helsemyndighetene for å hindre smitte av koronaviruset, forklarer Arne Hammervold i Frøya og Hitra pinsemenighet.



Han håper situasjonen snart vil endre seg og at det blir forsvarlig å avholde møter i påsken. Det vil i tilfelle bli kunngjort i lokalavisa.

Himmelekspressen har stoppet på Sistranda Med Jesus på korset spraylakkert på siden, er Himmelekspressen på trøndelagsturne.

Hammervold forteller at de egentlig skulle hatt besøk av sangevangelist Willy Danielsen denne uka, som blant annetskulle delta i deres populære torsdagstreff på Betel, Sistranda og også besøk på Blåfjell, Fillan. Dette besøket blir nå utsatt til en senere anledning.