Vil kun tillate nærmeste familie til stede

Nyheter

I lys av de nye tiltakene regjeringen har iverksatt for å begrense korona-smitte, gikk kirkerådet i forrige uke ut og ba om at alle gudstjenester i Den norske kirke avlyses.

– Alle gudstjenester, andakter og andre aktiviteter er foreløpig avlyst. Det sier både Hege Myhren, kirkeverge Hitra, og Ranita Jørgensen, kirkeverge Frøya.

Det har likevel blitt bestemt at både dåp og begravelser skal gjennomføres under visse retningslinjer.

– Ved disse arrangementene skal det være begrenset med folk, og kun nærmeste familie. Vi har et maksantall på 50 personer. Dette vil først og fremst gjelde fram til 26. mars, så må vi ta videre vurdering ut i fra kirkerådet og lokale helsemyndigheter, sier Jørgensen.

Også Hitra kirkekontor melder at begravelser vil gjennomføres sammen med nærmeste familie.

– Begravelser vil bli holdt. Når det kommer til dåp, blir vi nødt til å se det an. Men regelen her er at kun nærmeste familie skal være til stede, både når det gjelder dåp og begravelse, sier hun.

Myhren sier at de har kontinuerlig samtaler med både kommunelegen og beredskapsleder i Hitra kommune, i tillegg til å følge kirkerådets retningslinjer.

Les også Tilbakeblikket: