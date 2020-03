Fraråder bruk av fritidsbåten i ukene framover

Nyheter

Redningsselskapet oppfordrer hele fritidsbåtflåten til å vise ansvar og i størst mulig grad holde seg på land. Dagens situasjon gjør at beredskapen i redningsselskapet er ekstra sårbar, derfor fraråder de nå folket om bruk av fritidsbåter i ukene fremover.

- Det tar en hel dag å sanere en redningsskøyte hvis de må evakuere noen som er syk med covid-19 smitte og under den tiden er vår beredskap nede, forteller Redningsselskapet i en pressemelding. Hyttefolk har allerede fått pålegg om å holde seg hjemme. Nå er det også båtfolket som må vise samme ansvar, mener Redningsselskapet.

Dette er en felles dugnad, der absolutt alle parter må ta sitt ansvar. Båtfolk er i følge redningsselskapet vant til å tenke ansvar og sikkerhet, og de er derfor trygge på at båtfolket følger frarådningene. Redningsselskapet gir i uttrykk for at de håper alle båtvenner viser forståelse for dette.