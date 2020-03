Også Hotell Frøya stenger dørene

Nyheter

Sist uke varslet eierne stengte dører ved Hjorten Hotell i Fillan. I kveld (tirsdag) forteller de samme eierne at også Hotell Frøya må stenge.

- Det er en uvirkelig og surrealistisk tid. Grunnet den svært vanskelige situasjonen vi alle opplever med coronaviruset, har vi kommet frem til at vi dessverre må stenge restaurant og hotellrom midlertidig, fra torsdag 19.mars, skriver hotellet på sin Facebookside. Tirsdag og onsdag er derfor også hotellkjøkkenets siste åpningsdag på en stund.

Hotell Frøya presiserer imidlertid at hotellets 22 leiligheter og sportell fortsatt er tilgjengelig for utleie.

Hotell Frøya og Hjorten hotell har etter oppkjøp i fjor samme eiere. Ved hotellet på Hitra ble alle permittert fra sist helg, mens på Frøya fikk halvparten fortsette i jobben. Til sammen var det snakk om rundt 30 ansatte. Nå står også den siste halvparten uten en åpen arbeidsplass å gå til.

- For bedriftens del er dette fælt, men det er enda verre for de ansatte som blir rammet. Disse er helt avhengig av inntekten sin og nå får de ikke like mye lønn, sa Stig Eirik Bremnes ved hotellet til lokalavisa sist uke.

Mange bedrifter i Øyregionen rapporterer nå om problemer som følge av av korona-pandemien legger en kraftig demper på aktiviteten og økonomien: