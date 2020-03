Søppelhenting går som normalt

Nyheter

Avfallsselskapet ReMidt IKS (tidligere Hamos) får tof tida mange spørsmål om tjenestetilbudet sitt, forteller Erik Prytz Reitan, teamleder kommunikasjon i selskapet. Han forsikrer at ReMidt fortsatt vil hente søppel og at gjenvinningsstasjonene er åpent som vanlig.

- ReMidt IKS vil inntil videre - og så langt det er mulig - ha drift ved alle våre anlegg. Det betyr at gjenvinningsstasjonene er åpne og innsamlingen av avfall fra våre 130.000 innbyggere går som normalt, skriver selskapet i en pressemelding.

- Imidlertid er vi tydelig på at innbyggere som er i karantene, eller som har symptomer på forkjølelse eller luftveissykdommer, ikke skal levere avfall ved våre gjenvinningsstasjoner. Det vil også være begrenset hvor mange som får anledning til å være inne på våre anlegg samtidig.

- ReMidt IKS driver i en bransje som er kategorisert som samfunnskritisk av de nasjonale myndighetene. Derfor er det avgjørende for oss å holde våre medarbeidere utenfor karantene og fri for smitte. Vi setter derfor stor pris på at innbyggerne respekterer og overholder de til enhver tid gjeldende bestemmelser for å begrense spredning av koronavirus, skriver selskapet.