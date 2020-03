Her er lesernes bilder fra hjemme-perioden

Nyheter

Hvordan har du det hjemme for tida? Lokalavisa håper alle har fine dager på Hitra og Frøya, selv om mange av oss er mer isolert enn vanlig. ❤️

Helsemyndighetene oppfordrer jo oss alle til å være minst mulig å kontakt med andre for å begrense smitterisikoen. Noen er i karantene, mange er hjemme fra jobb og skole fordi jobben har beordret det og skolen er stengt. I denne forbindelse har vi i lokalavisa Hitra-Frøya bedt om lesernes bilde- og videobidrag. Hvordan er hjemme-perioden din?

Send oss et bilde eller video av hjemmesyslene og hjemmekontoret ditt, så lager vi et stort bildegalleri for Øyregionen. Bli gjerne med på bildet selv også - det er alltid hyggelig å se øyværinger i spaltene våre.

Send til post@hitra-froya.no eller til vår journalist tonjeselvaag@hotmail.com

Du kan også legge igjen et bilde eller video på melding til oss på vår Facebookside www.facebook.com/hitrafroya/