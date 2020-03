Tilbyr forskudd til permitterte

Nyheter

SpareBank 1 SMN tilbyr forskudd på dagpenger til sine kunder som er blitt permittert i forbindelse med koronapandemien.

- Veldig mange av våre kunder er blitt permittert i løpet av de siste dagene, og NAV varsler om ekstra lang saksbehandlingstid. Dermed risikerer mange å stå uten inntekt etter hvert. De ønsker vi nå å hjelpe og tilbyr forskudd på dagpenger, forteller banksjef Marita Wingan i SpareBank 1 SMN Hitra og Frøya gjennom en pressemelding.

Koronapandemien har ført til at arbeidsledigheten i Norge har økt kraftig. Her lokalt er allerede mange ansatte i ulike bransjer permittert. Banksjefen tror vi bare har sett starten i arbeidsledighet.

- Dette er nok dessverre bare starten. Ifølge NHO vil åtte av ti bedrifter i Norge permittere ansatte i ukene framover. SpareBank 1 SMN har is i magen, og vi vil strekke oss langt for at våre kunder kommer seg gjennom denne krisen. Også denne krisen vil gå over. I mellomtiden er det en viktig jobb for oss å bidra så godt vi kan for å holde hjulene i Midt-Norge i gang, sier Wingan.

SpareBank 1 SMN tilbyr 20.000 kroner til disposisjon i 30 dager. Mandag vedtok banken å sette ned boliglånsrenta med inntil 0,35 prosentpoeng. Samtidig ble muligheten for å få avdragsfrihet på boliglån utvidet og søknadsprosessen forenklet for kundene.