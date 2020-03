- Nå må vi gjøre det vi får beskjed om, og få skuta på rett kjøl

Nyheter

Hitterværingen Terje Leistad Heggvik driver Onkel Henrys Tattoo Shop i Trondheim. Den butikken måtte på myndighetenes befaling stenge dørene, som så mange andre. Terje har ved hjelp av Stian Engh laget en film om hvordan vi nå må holde sammen. Den kan du se her øverst i artikkelen.

Og her nedenfor forteller han mer om bakgrunnen for filmen:

- For en uke siden stengte jeg mine butikker for å begrense spredningen av koronaviruset. Det har siden da vært mange pressekonferanser nasjonalt. Men flere jeg snakker med savner trygge stemmer lokalt. Det vi driver med er kanskje ikke så viktig for verden i den store sammenhengen, men vi har tett kontakt med mye folk i Trondheim. Spesielt på sosiale media.

- Mange har skrevet til Onkel Henrys Tattoo Shop denne uka. De har fått en spesiell tillit til oss. Man må nemlig ha litt av det for å slippe noen inn under huden på en. De betror seg med alt fra små til relativt store utfordringer. Vi har blitt noen man kan snakke med. Folk har oppsøkt Onkel Henrys i over 10 år etter livsviktige hendelser. Bryllup, fødsel, kreft og dødsfall i familien. De tatoverer seg for å hedre noen, vise kjærlighet eller for å overvinne sykdom. Trenger du håp så skriv det på deg, pleier jeg å si. Butikkene har blitt møteplasser for mange, så kanskje er det ikke så rart at de nå tar kontakt på sosiale media. Det kan være tøft å være isolert. Spesielt for den som allerede var ensom før pandemien kom.

- Jeg tror vi som kan må tørre å bruke stemmen vår og spre litt håp i en situasjon som kan bli svært vanskelig. Det gjør at folk ikke blir motløse og gir opp, de får noe å strekke seg ut etter. I stedet for å oppfordre folk til å bruke penger nå som de går en tøff tid i møte, vil vi heller bruke våre kanaler til å styrke samhold.

Jeg forstår alvoret i den økonomiske situasjonen mange butikkeiere har havnet i, men de neste ukene må fokus være på at vi ikke skal miste våre nærmeste. Ifølge Snorre Sturlason var trønderne urokkelige og tapte aldri i strid. Trønder betyr de sterke, eller å vokse. Vi må passe på så ikke vi glemmer hvem vi er.

Med vennlig hilsen Terje Leistad Heggvik