Utfordring: Ta lunsjpausen på en ny og digital måte i dag

Nyheter

Hvert år arrangeres MOT-uka på Guri Kunna videregående skole der hovedfokuset ligger på å fremme gode og trygge miljøer blant ungdommer der alle blir inkludert.

– I løpet av MOT-uka utfordrer vi helt enkelt ulike aktiviteter i lunsjen. Dette gjør vi for å skape bedre samhold blant elevene, sier Kjersti Rønningen, MOT-coach og lærer ved Guri Kunna videregående skole,

Digital variant i år

På grunn av koronakrisen blir derimot årets MOT - uke en del annerledes tidligere, og vil i år foregå digitalt. Rønningen mener derfor det er ekstra viktig med inkludering

– I dag er jo behovet for å møtes større enn på lenge, Den tidligere skolehverdagen har jo vært fylt med friminutt og lunsj hvor elevene har kunnet være sosiale. Vi har dessverre havnet i en situasjon der dette ikke er en del av skolehverdagen vår. Elevene kjenner jo på at de er mye for seg selv. I disse tider kreves det derfor litt ekstra arbeid for å inkludere hverandre, sier hun.

Gjennom den digitale MOT-varianten vil det i likhet med tidligere være ulike utfordringer gjennom hele uka. Hovedforskjellen er at det i år vil foregå gjennom digitale flater. Rønningen påpeker blant annet at dagens utfordring er å spørre om noen vil videochatte i lunsjen.

– Her kan man sende en melding og høre om noen vil spise lunsj med deg mens man for eksempel bruker FaceTime eller Skype. Inviter hvem som helst, og gjerne noen man gjerne ikke sitter med. Det er kanskje mange som føler seg veldig alene og som ikke har så mange å være sammen med, sier hun.

Håper flere tar utfordringene

Rønningen sier at alle utfordringene vil bli postet på Guri Kunna videregående sin Facebook-side, og hun oppfordrer også så mange som mulig til å bli med.

– Dette er jo ikke bare utfordringer for videregåendeelever, men noe som passer alle. Jeg håper flere vil være med på disse utfordringene.

Hun understreker at hele MOT-konseptet hovedsaklig handler om å inkludere hverandre og sørge for at ingen føler seg alene.

I en ensom tid som nå er det derfor viktig å finne på noe sosialt gjennom de forumene man kan være sosiale på, sier hun.