Bare én om gangen får slippe inn

Nyheter

Avfallsselskapet ReMidt har hatt åpent siden Korona-tiltakene startet, men med adgangskontroll for å sjekke om noen har karantene eller er smittet. Nå har de innført enda strengere tiltak for å hindra at noen av deres ansatte blir smittet.

- Som følge av nye nasjonale retningslinjer for smitteforebyggende tiltak, har vi innført ytterlige innstramminger i vår adgangskontroll ved gjenvinningsstasjonene, varsler ReMidt og lister opp fem punkter:

• Vi ønsker færre biler og kunder samtidig på anlegget

• Kun en person skal gå ut av bilen inne på anlegget

• Barn og hunder skal ikke forlate bilen

• Hold god avstand, minimum to meter

• Er du i karantene? Da kan du ikke levere avfall