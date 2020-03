- Jeg ser ikke for meg at det går tilbake til normalen i år. Kanskje ikke neste år heller, faktisk

Nyheter

Påsken pleier å være tida da Hitra og Frøya virkelig våkner til liv. For det er nettopp på denne tida av året at hyttefolk og turister strømmer til Øyregionen. Denne uka forlenget regjeringen de strenge tiltakene som har blitt gjort i henhold til koronasituasjonen til minst over påske. Det betyr at i år er påsken på mange måter avlyst - noe som vil ha store konsekvenser for reiselivsbransjen.