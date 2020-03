- Hva har vi gjort med Moder jord, spør kunstner-trio i populær sang

Nyheter

Sangen "Please walk with gentle steps on Mother Earth" har blitt populær på Facebook, med over 6.000 visninger.

- Krister Olsen, Astri Reppe og jeg har laget den - og plutselig tok den av på face. Folk trenger musikk, ord og kunst i disse tider, sier hitterværing og artist Therese Ulvan, som er vokalist i videoen.

Hitterværingen og forfatter Krister Olsen har komponert musikken, og frøyværingen og kunstneren Astri Reppe har bidratt med malerier fra Øyregionens natur og folk.

Sangen handler om hvordan vi mennesker behandler jorda.

- What have we done to mother earth, spør de blant annet i sangen.