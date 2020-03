Stor gave til kreftaksjonen fra Lerøy

Nyheter

Lerøy gav jo også hele 75 000kr til Hitrarussen

Lerøy har gitt 75.000 kroner til Hitrarussens innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft.

- Vi er stolte over å ha så sterke og engasjerte ungdommer i vår region. Dere viser et engasjement som berører og imponerer i en så viktig sak. Lykke til videre med krafttaket mot kreft, skriver laksefabrikken i den digitale innsamlingsaksjonen for Krafttak mot kreft.

Tidligere i vinter ble det kjent at Salmar-gründer ga hele 200.000 kroner. Og sammen med en lang rekke private givere og andre bedriftsgaver, er Hitrarussen og Frøyarussen oppe i et imponerende stort pengebeløp allerede.

Hitrarussen og Frøyarussen har stått på gjennom flere uker for å samle inn mest mulig penger til kreftforskning. Tirsdag blir det avslørt hvilken av klassene som har samlet inn mest. Aksjonen har foregått både på nettsida til Kreftforeningen og som bøsseaksjon. Innholdet fra bøsseaksjonen er ikke kjent og summen herfra vil avgjøre totalsummen.

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke noe av den etterhvert så tradisjonsrike bade-seansen i år, men resultatet vil bli avslørt i en direktesendt video-seanse her på hitra-frøya.no kl. 11:30 (tirsdag)

