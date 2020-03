Kreative lærere lager egne videoer til elevene

Nyheter

Også Frøya kulturskole måtte stenge dørene i forbindelse med korono-pandemien. Men det forhindrer ikke skolen fra å være aktiv.

- Vi jobber for fullt med fjernundervisning av våre elever. Lærerne bruker masse tid på å lære seg nye digitale verktøy for å formidle oppgaver og kommunisere med elevene. Det brukes mange ulike digitale arbeidsverktøy, men en forsøker å bruke mest mulig av det elevene er vant til å forholde seg til gjennom sine skole-iPads, forklarer leder ved kulturskolen, Toril Antonsen Aae.

Hun er imponert over innsatsviljen til å være aktivt oppsøkende og lage gode opplegg for elevene.

- Jeg er også imponert over lærernes vilje til å lære seg nye digitale verktøy i rekordfart, sier hun.

Kreativitet

Toril Antonsen Aae mener kreativiteten er stor når det gjelder undervisningsopplegg.

- Noen lærere lager egne videoer med oppgaver og tips til hva elevene kan øve på som de deler digitalt med foresatte og elever. Noen har undervisning over Skype etter den vanlige timeplanen. Noen elever har spilt inn lydfiler eller videoer av seg selv, som de deler med læreren sin i digitale mapper. Det er laget både dramaleik, bingo og musikk-bingo. Noen tips innhentes fra andre kulturskoler og deles videre med våre elever. Andre bruker e-post til å kommunisere, fordi foresatte ønsker det slik. Lærerne strekker seg langt for å få kontakt med sine elever, forklarer kulturskolelederen.

Brits musikksamling

Et godt eksempel på en kreativ lærer er Brit Vie. Hun har laget en liten musikksamling i disse koronatider.

- Dette er til alle barn, foreldre og besteforeldre som ønsker en liten musikksamling hjemme eller for de som er i barnehagen, forteller Brit.

Hun håper musikksamlingen kan være med på å skape en hyggelig musikkstund for store og små.

Aktiv kontakt

Det er fortsatt usikkert når kulturskolen kan åpne for vanlig undervisning igjen.

- Det som uansett er sikkert, er at kulturskolen skal være i med alle sine elever gjennom hele denne perioden. Det er gøy å se at de fleste elevene våre fortsatt er «på» og ønsker videre opplæring i sine kulturskolefag. Vi håper vi kan være en inspirator i hverdagen, slik at dagene er varierte og fylt av mening og glede, sier kulturskoleleder Toril Aae Antonsen.

Hun legger til at Frøya skolekorps, dersom det blir mulig, er innstilt på å spille på 17. mai, selv om de nå ikke får øvd sammen.