Hele 406 givere har hittil bidratt med penger til rettssak

Nyheter

Nei til vindkraftverk på Frøya har opprettet en digital innsamlingsaksjon gjennom tjenesten Spleis hos Sparebank1. Pengene skal gå til å ta vindkraftsaken til rettsapparatet, skriver initiativtakerne.

- Pengene vil bli brukt til rettslig hjelp for å belyse den ugjerning som er gjort på Frøya, skriver Per Ole Sandvik i Nei til vindkraftverk på Frøya på innsamlingssida.

"Nei til vindkraft på Frøyaønsker all den støtte de kan for å bevise den urett som er gjort under saksbehandling og fremdrift av vindkraftverket på Frøya. Vi ønsker å bevise dette i rettsalen, og håper våre støttespillere kan bidra til å ta saken videre," skriver aksjonen.

Per torsdag ettermiddag er det kommet inn hele 123.000 kroner fordelt på 406 givere. Dette er allerede over målsettinga om 120.000 kroner på 14 dager.

Eskil Sandvik i aksjonsgruppa forklarer at det er den nasjonale gruppa Motvind som jobber for å legge strategien for det rettslige arbeidet.

- Det er godt å se at det endelig er vilje i folket. Det er et enormt engasjement for å fortsette kampen. Vi kommer aldri til å gi oss, sier Sandvik til froya.no, som først omtalte innsamlingsaksjonen.