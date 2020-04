Disse reise-restriksjonene gjelder nå

Nyheter

Hitra og Frøya kommuner har vedtatt følgende (dog med litt ulik ordlyd) om reiserestriksjonene som nå gjelder:

a) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt d) i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager. b) Personer som er tilreisende fra områder i punkt d) og som ikke er fast bosatt/registrert som innbygger i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen. c) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

d) Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

e) Hitra og Frøya kommune betraktes i dette henseende som én felles region, og karantenebestemmelser gjelder dermed ikke mellom kommunene.

Frøya: Vedtaket har virkning fra 03.04.20 og i sju dager. Det delegeres til kommuneoverlegen å vurdere om vedtaket skal forlenges med inntil 7 dager av gangen. Melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte.

Hitra: Vedtaket har virkning fra 06.04.2020 og gjelder til og med 13.04.2020. Det delegeres til kommuneoverlegen å forlenge vedtaket med inntil 7 dager av gangen, men da slik at kommunedirektøren besørger umiddelbar melding til kommunestyret.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.